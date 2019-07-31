Найнгголан перейдёт в «Фиорентину» на правах аренды

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан в скором времени может стать игроком «Фиорентины», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, «Интер» и «Фиорентина» уже почти согласовали аренду 31-летнего бельгийского футболиста с правом последующего выкупа.



Ранее сообщалось, что игрок готов пойти на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в «Кальяри», за который выступал с 2010 по 2014 год. В миланской команде Раджа получал £ 4 млн в год. Также в СМИ появилась информация об интересе к хавбеку со стороны санкт-петербургского «Зенита».



В минувшем сезоне высшего дивизиона итальянского чемпионата Найнгголан провёл 29 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Фиорентина» интересуется Найнгголаном