Найнгголан перейдёт в «Фиорентину» на правах аренды
Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан в скором времени может стать игроком «Фиорентины», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, «Интер» и «Фиорентина» уже почти согласовали аренду 31-летнего бельгийского футболиста с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что игрок готов пойти на существенное сокращение заработной платы ради возвращения в «Кальяри», за который выступал с 2010 по 2014 год. В миланской команде Раджа получал £ 4 млн в год. Также в СМИ появилась информация об интересе к хавбеку со стороны санкт-петербургского «Зенита».
В минувшем сезоне высшего дивизиона итальянского чемпионата Найнгголан провёл 29 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
«Фиорентина» интересуется Найнгголаном
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