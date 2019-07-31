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Дортмундская «Боруссия» пожелала удачи Шюррле в «Спартаке»

Дортмундская «Боруссия» пожелала удачи Шюррле в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк пожелал удали полузащитнику «шмелей» Андре Шюррле, который перешёл в «Спартак» на правах аренды.

«Желаем Андре всего наилучшего и максимально возможных успехов в Москве», — приводит слова Цорка пресс-служба дортмундской «Боруссии».

Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год. 28-летний немец стал первым футболистом в истории красно-белых, которому к моменту трансфера в клуб удалось стать чемпионом мира.

Шюррле — первый чемпион мира, перешедший в «Спартак»
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