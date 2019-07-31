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«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Прозвучал финальный свисток в матче 2-го раунда 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов между ХИК и «Црвеной Звездой». Встреча состоялась на стадионе «Телиа 5G-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1.

В начале второго тайма, на 46-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Себастьяна Дальстрёма. Спустя 10 минут равенство в счёте было восстановлено – отличился хавбек гостей Душан Йованчич. Окончательный счёт в добавленное время установил полузащитник финской команды Рику Риски.

Таким образом, «Црвена Звезда», обыгравшая ХИК в первом матче со счётом 2:0, пробилась в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперником сербской команды станет победитель пары «Нью-Сейнтс» – «Копенгаген». С турнирной сеткой квалификации главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2019, среда. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 – Дальстрём – 46, 1:1 – Йованчич – 56, 2:1 – Риски – 90+2
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