«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Прозвучал финальный свисток в матче 2-го раунда 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов между ХИК и «Црвеной Звездой». Встреча состоялась на стадионе «Телиа 5G-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1.
В начале второго тайма, на 46-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Себастьяна Дальстрёма. Спустя 10 минут равенство в счёте было восстановлено – отличился хавбек гостей Душан Йованчич. Окончательный счёт в добавленное время установил полузащитник финской команды Рику Риски.
Таким образом, «Црвена Звезда», обыгравшая ХИК в первом матче со счётом 2:0, пробилась в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперником сербской команды станет победитель пары «Нью-Сейнтс» – «Копенгаген». С турнирной сеткой квалификации главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 31 июля 2019
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