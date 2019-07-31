Уткин: МВД гадит «Динамо»… Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами!

Известный блогер Василий Уткин высказался о возможном переносе матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» в связи с запросом МВД.



«Будет, конечно, очень смешно, если МВД добьётся переноса матча «Спартак» – «Динамо». В этом случае полиция нанесёт смачный удар по своим – по «Динамо». Поскольку нет лучше дня, чтобы разметать «Спартак», где одна команда закончилась, а другая ещё не началась. Причём это не эпидемия, не волна травм, не дисквалификации – «Спартак» всё это с собой сделал сам, мазохистски.



МВД гадит «Динамо»… Берия кусает истлевшие локти негниющими, как известно, зубами! Впрочем, всё это лишний раз – образно – показывает, что полиция давно не разбирает, где свои, где чужие. Лупят свой народ безоружный, портят жизнь родной команде», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

РПЛ отказалась переносить матч «Спартак» — «Динамо», несмотря на запрос из МВД