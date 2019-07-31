Уткин: МВД гадит «Динамо»… Берия кусает истлевшие локти негниющими зубами!

Известный блогер Василий Уткин высказался о возможном переносе матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» в связи с запросом МВД.
«Будет, конечно, очень смешно, если МВД добьётся переноса матча «Спартак» – «Динамо». В этом случае полиция нанесёт смачный удар по своим – по «Динамо». Поскольку нет лучше дня, чтобы разметать «Спартак», где одна команда закончилась, а другая ещё не началась. Причём это не эпидемия, не волна травм, не дисквалификации – «Спартак» всё это с собой сделал сам, мазохистски.
МВД гадит «Динамо»… Берия кусает истлевшие локти негниющими, как известно, зубами! Впрочем, всё это лишний раз – образно – показывает, что полиция давно не разбирает, где свои, где чужие. Лупят свой народ безоружный, портят жизнь родной команде», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 31 июля 2019
-
22:35
-
22:31
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:50
-
21:30
-
21:17
-
21:06
-
20:51
-
20:48
-
20:34
-
20:19
-
20:17
-
20:07
-
19:58
-
19:52
-
19:34
-
19:34
-
19:20
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:44
-
17:32
-
17:27
-
17:16