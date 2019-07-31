«Марибор» и «Копенгаген» пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов АИК принимал «Марибор». Встреча состоялась на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 3:2 (ДВ).
Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря голу защитника Пера Карлссона. В начале второго тайма, на 48-й минуте, гости восстановили равенство в счёте усилиями полузащитника Андрея Котника. На 61-й минуте шведская команда вновь повела после точного удара хавбека Себастьяна Ларссона. Выявить победителя двухматчевого противостояния в основное время соперникам не удалось. В дополнительное время команды обменялись голами – забили нападающий Тарик Эльюнусси и полузащитник Александру Крецу.
Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря правилу выездного гола вышел «Марибор», в первом матче одолевший АИК со счётом 2:1. С турнирной сеткой квалификации главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».
В параллельном матче «Копенгаген» добился второй победы над «Нью-Сейнтс». После триумфа в первой встрече (2:0) команда из Дании обыграла соперника со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Зеки.
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