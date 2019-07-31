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«Марибор» и «Копенгаген» пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

«Марибор» и «Копенгаген» пробились в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов АИК принимал «Марибор». Встреча состоялась на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 3:2 (ДВ).

Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря голу защитника Пера Карлссона. В начале второго тайма, на 48-й минуте, гости восстановили равенство в счёте усилиями полузащитника Андрея Котника. На 61-й минуте шведская команда вновь повела после точного удара хавбека Себастьяна Ларссона. Выявить победителя двухматчевого противостояния в основное время соперникам не удалось. В дополнительное время команды обменялись голами – забили нападающий Тарик Эльюнусси и полузащитник Александру Крецу.

Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря правилу выездного гола вышел «Марибор», в первом матче одолевший АИК со счётом 2:1. С турнирной сеткой квалификации главного еврокубка можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2019, среда. 20:00 МСК
АИК
Сольна, Швеция
3 : 2
ДВ
Марибор
Марибор, Словения
1:0 – Карлссон – 4, 1:1 – Котник – 48, 2:1 – Ларссон – 61, 3:1 – Эльюнусси – 93, 3:2 – Крецу – 117

В параллельном матче «Копенгаген» добился второй победы над «Нью-Сейнтс». После триумфа в первой встрече (2:0) команда из Дании обыграла соперника со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Зеки.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2019, среда. 20:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 : 0
Нью-Сейнтс
Лансантфрейд, Уэльс
1:0 – Зека – 52
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