Бензема: у меня хорошее предчувствие перед стартом сезона

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема после победы в матче за 3-е место турнира Audi Cup с «Фенербахче» (5:3) рассказал о подготовке к старту сезона.



«Я чувствую себя отлично, но мне нужно больше игрового времени и тренировок. Всё, что сейчас происходит — это предсезонная подготовка. Основная её цель — набрать форму перед стартом крупных соревнований. Мы усердно работаем как физически, так и тактически.



»Реал" трудится над тем, чтобы выйти на высокий уровень. Выигрывать непросто, но мы прилагаем все усилия. Что касается критики, было абсолютно нормально слышать её после пропущенных от «Атлетико» 7 мячей, но это уже в прошлом. Мы должны продолжать работу.



Хотел бы обратиться к фанатам. Я прошу вас доверять нам, потому что мы в вас нуждаемся. У меня хорошее предчувствие перед стартом сезона", — приводит слова Бензема Marca.

Хет-трик Бензема — в видеообзоре матча «Реал» — «Фенербахче»