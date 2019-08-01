Моура — о победе в финале Audi Cup: лучший способ начать сезон!

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился впечатлениями от победы над «Баварией» в финальном матче предсезонного турнира Audi Cup. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2 (6:5 — по пенальти).

«Очень рад выиграть свой первый трофей с этим удивительным клубом. Лучший способ начать сезон! Мы будем усердно работать, чтобы продолжать развивать менталитет победителей», — написал Моура в своём «инстаграме».

Напомним, третье место по итогам турнира занял мадридский «Реал», переигравший «Фенербахче» со счётом 5:3.

В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».