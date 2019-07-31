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«Тоттенхэм» одолел «Баварию» в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

«Тоттенхэм» одолел «Баварию» в серии пенальти и стал победителем Audi Cup
Футбол / Прочие турниры 0

Подошёл к концу финальный матч предсезонного турнира Audi Cup, в котором сыграли «Тоттенхэм Хотспур» и «Бавария». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2 (6:5 — по пенальти).

Счёт был открыт на 19-й минуте — отличился полузащитник «шпор» Эрик Ламела. Уже во втором тайме, на 59-й минуте, лондонцы удвоили преимущество благодаря точному удару хавбека Кристиана Эриксена. Спустя две минуты мюнхенцы сократили отставание усилиями нападающего Янна-Фите Арпа, а на 81-й минуте и вовсе сравняли счёт — забил полузащитник Альфонсо Дэвис. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Тоттенхэма».

Напомним, третье место по итогам турнира занял мадридский «Реал», переигравший «Фенербахче» со счётом 5:3.

Ауди Кап. Финал
31 июля 2019, среда. 21:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
2 : 2
6 : 5
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 – Ламела – 19, 2:0 – Эриксен – 59, 2:1 – Арп – 61, 2:2 – Дэвис – 81
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