«Тоттенхэм» одолел «Баварию» в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

Подошёл к концу финальный матч предсезонного турнира Audi Cup, в котором сыграли «Тоттенхэм Хотспур» и «Бавария». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2 (6:5 — по пенальти).



Счёт был открыт на 19-й минуте — отличился полузащитник «шпор» Эрик Ламела. Уже во втором тайме, на 59-й минуте, лондонцы удвоили преимущество благодаря точному удару хавбека Кристиана Эриксена. Спустя две минуты мюнхенцы сократили отставание усилиями нападающего Янна-Фите Арпа, а на 81-й минуте и вовсе сравняли счёт — забил полузащитник Альфонсо Дэвис. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Тоттенхэма».



Напомним, третье место по итогам турнира занял мадридский «Реал», переигравший «Фенербахче» со счётом 5:3.