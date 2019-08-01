Совет ФИФА одобрил увеличение количества команд — участниц женского ЧМ до 32

Совет ФИФА утвердил проведение женских чемпионатов мира с участием 32 команд. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Ошеломляющий успех женского чемпионата мира во Франции в этом году ясно показал, что настало время предпринять конкретные шаги, чтобы способствовать развитию женского футбола. Я рад, что это предложение становится реальностью. Расширение турнира выходит далеко за пределы восьми дополнительных участников чемпионата мира, это означает, что отныне ещё десятки ассоциаций смогут создать женскую сборную, зная, что у них есть реальный шанс пройти квалификацию», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино пресс-служба организации.
Отмечается, что данное изменение вступит в силу со следующего чемпионата мира, который пройдет в 2023 году. Место проведения турнира определится в мае 2020 года.
Чемпионат мира по футболу среди женщин проводится раз в четыре года, начиная с 1991 года. Поначалу в финальной стадии турнира участвовали 12 команд, потом это количество увеличили до 16, а затем — до 24.
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