Ковач: молодые игроки «Баварии» показали себя с хорошей стороны на Audi Cup

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал поражение в финальном матче предсезонного турнира Audi Cup с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2 (6:5 — по пенальти).
«Турнир удался. Все четыре команды демонстрировали атакующий футбол и забили много голов. Зрители увидели много красивых комбинаций. В данный момент я очень доволен. Впереди у нас ещё есть несколько недель, в течение которых мы сможем отработать детали. В первом тайме у нас играла очень молодая команда, наши молодые игроки показали себя с хорошей стороны», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».
Напомним, третье место по итогам турнира занял мадридский «Реал», переигравший «Фенербахче» со счётом 5:3.
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