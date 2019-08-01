Лэмпард — о встрече с Абрамовичем: он доволен увиденным в матче с «Ред Булл»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о встрече с владельцем команды Романом Абрамовичем, которая состоялась после победы в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург» (5:3).
«Я был рад увидеть его. Мы много общались ещё во времена, когда я был игроком клуба. Мы часто встречаемся с Мариной Грановской по делам клуба, и я знал, что мне предоставится возможность поговорить с владельцем. Сегодня мы пообщались, и, как мне кажется, он доволен увиденным», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
Лондонский «Челси» занял 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра пройдёт в субботу, 3 августа.
Лэмпард: «Челси» много пропустил, и это нельзя оставлять без внимания
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