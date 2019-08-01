Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег
Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят критически высказался по поводу перехода полузащитника Реми Кабелла из французского клуба в стан «Краснодара».
«Я разочарован его поведением. Ехать в „Краснодар“ в разгар предсезонной подготовки — это нечестно. Всё дело в деньгах. Главный тренер Гилян Принта был разочарован. Мы вырастили его, но всё, что было нужно, это лишь хорошее финансовое предложение для того, чтобы уйти. Простите, но я считаю это корыстным поведением», — цитирует Шаверьята But Gootball Club.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Кабелла € 13,5 млн, включая бонусы. По информации СМИ, полузащитник будет зарабатывать в российском клубе € 3 млн в год, а его соглашение будет рассчитано на три сезона.
«Краснодар» объявил о переходе Кабелла из «Сент-Этьена»
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