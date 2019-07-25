«Краснодар» объявил о переходе Кабелла из «Сент-Этьена»

«Краснодар» в своём официальном «твиттере» объявил о договорённости с «Сент-Этьеном» относительно трансфера полузащитника Реми Кабелла.



29-летний футболист в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, где пройдёт медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт.



Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Кабелла € 13,5 млн, включая бонусы. По информации СМИ, полузащитник будет зарабатывать в российском клубе € 3 млн в год, а его соглашение будет рассчитано на три сезона.



Кабелла перешёл в «Сент-Этьен» летом 2018 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах французской Лиги 1, в которых стал автором 8 голов и 4 результативных передач, а также получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.