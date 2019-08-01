«Бирмингем» поборется за Пушкаша, которым интересуются «Спартак» и ЦСКА

Нападающий миланского «Интера» Георге Пушкаш может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.



По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Бирмингем», в настоящее время выступающий в Чемпионшипе. Румынский форвард является приоритетной целью клуба на усиление атаки, но проблемой могут стать финансовые запросы «Интера». Нерадзурри оценивают своего игрока в € 10 млн, «Бирмингем» же такую сумму платить не готов.



Ранее сообщалось, что Пушкашем также интересуются московские «Спартак» и ЦСКА.



Минувший сезон Пушкаш провёл в «Палермо», выступавшем в Серии B. Он принял участие в 33 матчах, где отметился 9 мячами и 3 результативными передачами. За сборную Румынии Георге сыграл 8 матчей, в которых забил 4 гола. На прошедшем чемпионате Европы U21 румынский форвард забил в 4 играх 4 мяча.

«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» € 10 млн за Пушкаша