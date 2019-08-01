Дибала сомневается в переходе в «МЮ» и предпочитает остаться в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала всё ещё не решился на переход в «Манчестер Юнайтед», несмотря на информацию о договорённости между клубами.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, аргентинец не уверен в целесообразности трансфера в английский клуб и предпочитает остаться в стане бьянконери. 25-летнего форварда смущает тот факт, что «красные дьяволы» в следующем сезоне не сыграют в Лиге чемпионов. Также он не уверен, что его игровой стиль подходит английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли полной договорённости по обмену Дибалы на нападающего Ромелу Лукаку.
Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Пауло провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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