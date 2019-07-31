Дибала назвал «Манчестер Юнайтед» финансовые требования по личному контракту

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в его подписании, свои финансовые требования по личному контракту, сообщает в своём «твиттере» журналист Onda Cero Марио Гаго Уэрта.

Согласно информации источника, представители 25-летнего нападающего «старой синьоры», которые сейчас находятся в Англии, уведомили руководство «красных дьяволов», что их клиент хочет зарабатывать не менее € 10 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» достигли полной договорённости по обмену Дибалы на Ромелу Лукаку. Для окончательного заключения сделки необходимо согласование контракта аргентинского нападающего с манкунианским клубом.

Дибала выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт Пауло с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.