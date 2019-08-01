Радченко: Малком едет в «Зенит» не зарабатывать, его переход сравним с Халком

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего «Барселоны» Малкома.



«Руководство «Зенита» хорошо проанализировало этот трансфер, эту позицию нужно было усиливать. Игрок молодой, контракт на пять лет — это правильно. «Зенит» на него надеется, и все мы надеемся, что Малком раскроется. Переход Малкома можно сравнить с трансферами Халка, Витселя, которые были на слуху на рынке, в тот момент, когда их приобретал «Зенит».



На первом месте у Малкома игровая практика, парень ещё молодой, не думаю, что он поехал в «Зенит» зарабатывать. Игрок понимает, что «Зенит» — чемпион, будет играть в Лиге чемпионов, у него все шансы проявить себя. Трансфер Малкома — довольно громкий за последние годы, он должен повысить интерес к «Зениту» и РПЛ», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Семак ответил на вопрос о приглашении Малкома в «Зенит»