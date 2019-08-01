Спортивный директор «Зенита» встретился с Малкомом

Вингера «Барселоны» Малкома в аэропорту перед его вылетом в Россию для подписания контракта с «Зенитом» сопровождал спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта.

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Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в «Зенит» составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.



Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.