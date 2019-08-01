Тиль обнял партнёров по «АЗ» после замены, он близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль трогательно обнял партнёров по команде после замены в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Хеккеном» (3:0).
Перед уходом с поля 21-летний хавбек обнялся с одноклубниками и поаплодировал зрителям.
Видео доступно в «твиттере» «АЗ Алкмар».
В матче с «Хеккеном» Тиль отметился голом и результативной передачей. Он помог команде выйти в следующий раунд Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в «Спартак». Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. «Спартак» предложил за голландца более € 10 млн.
21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
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