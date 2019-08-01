Медведев пригласил Rammstein посетить матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил уверенность, что «Газпром Арена» будет готова принять матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром», несмотря на то что днём ранее на стадионе состоится концерт немецкой рок-группы Rammstein.
«Если бы не были уверены, что успеем подготовить стадион к игре, концерт и матч не проводились бы впритык. Весь график работ согласован со всеми участниками, инженерно-техническими службами. Команда группы Rammstein знает, что ей делать. Мы оказываем всё необходимое содействие, чтобы она как заехала, так и уехала.
Кроме того, есть требования по VAR, но даже их мы будем выполнять, чтобы технология была налажена и протестирована. IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. — Прим. «Чемпионата») был вовремя проинформирован и вовремя дал добро на использование VAR.
На концерт обязательно пойду. Я уже встречал представителей команды Rammstein и пригласил посетить футбольный матч, если кто-то останется после выступления.
По динамике продаж у нас ожидается аншлаг на Rammstein и близкая к средней посещаемость «Газпром Арены» на матче, несмотря на позднее начало встречи", — цитирует Медведева ТАСС.
- 1 августа 2019
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