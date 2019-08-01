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Малком поделился кадрами с прогулки по Санкт-Петербургу

Малком поделился кадрами с прогулки по Санкт-Петербургу
Футбол / РПЛ 0

Вингер «Барселоны» Малком, который близок к переходу в «Зенит», уже находится в Санкт-Петербурге.

22-летний футболист выложил в сторис своего «инстаграма» кадры с прогулки по городу на Неве.

Малком прогуливается по Санкт-Петербургу
Малком прогуливается по Санкт-Петербургу
Фото: «Инстаграм» Малкома

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в «Зенит» составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист должен подписать контракт сроком на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.

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