Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

По итогам ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все пары следующего раунда турнира.
«Сутьеска» — «Линфилд»
«Маккаби» (Тель-Авив) — «Судува»
«Арарат-Армения» — «Сабуртало»
«Рига» — ХИК
«Лудогорец» — «Нью-Сейнтс»
«Сараево» — БАТЭ
«Дюделанж» — «Калью»
«Астана» — «Валетта»
«Шериф» — «АИК»
«Слован» — «Дандолк»
«Норрчепинг» — «Хапоэль» (Беэр-Шева)
«Торино» — «Шахтёр» (Солигорск)
«Антверпен» — «Виктория»
«Аустрия» — «Аполлон»
«Фейеноорд» — «Динамо» (Тбилиси)
«Брондбю» — «Брага»
«Мёльде» — «Арис»
«Локомотив» (Пловдив) — «Страсбур»
«Тун» — «Спартак» (Москва)
«Стяуа» — «Млада Болеслав»
«Пюник» — «Вулверхэмптон»
«Мидтьюланн» — «Рейнджерс»
«Мариуполь» — «АЗ Алкмар»
АЕК (Ларнака) — «Гент»
«Легия» — «Атромитос»
«Хёугесунн» — ПСВ
«Риека» — «Абердин»
«Вентспилс» — «Гимарайнш»
«Вадуц» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)
«Партизан» — «Йени Малатьяспор»
«Мальмё» — «Зриньски Мостар»
ЦСКА (София) — «Заря»
«Нефтчи» — «Бней Иегуда»
«Люцерн» — «Эспаньол»
«Спарта» — «Трабзонспор»
«Университатя» (Крайова) — АЕК (Афины)
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