Алвес близок к подписанию контракта с «Сан-Паулу»

Игрок национальной команды Бразилии Дани Алвес, выступающий на позиции правого защитника, может продолжить карьеру в родной стране. 36-летний футболист близок к подписанию контракта с «Сан-Паулу», сообщает Goal.

«Сан-Паулу» готов заключить с Алвесом трёхлетнее соглашение. Игрок сейчас находится в Бразилии на отдыхе. Ожидается, что в ближайшие дни он встретится с руководством «трёхцветных», чтобы подписать контракт.

С 2017 по 2019 год Дани выступал за «Пари Сен-Жермен». Этим летом бразилец стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Алвес хотел бы вернуться в каталонскую «Барселону».