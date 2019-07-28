Алвес надеется, что Неймар поможет ему вернуться в «Барселону»

Защитник национальной команды Бразилии Дани Алвес, являющийся свободным агентом, хочет вернуться в каталонскую «Барселону». 36-летний игрок будет ждать предложения от сине-гранатовых до начала августа, сообщает Esporte.

Алвес надеется, что ему помогут переговоры «Барселоны» о приобретении форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, поскольку в сделку могут включить Нелсона Семеду, тоже выступающего на позиции правого защитника.

Прежней командой Дани был «ПСЖ», который он представлял с 2017 по 2019 год. После ухода из «Барселоны» в 2016 году бразилец успел также поиграть в туринском «Ювентусе».

В минувшем сезоне Алвес на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.