Алвес надеется, что Неймар поможет ему вернуться в «Барселону»
Защитник национальной команды Бразилии Дани Алвес, являющийся свободным агентом, хочет вернуться в каталонскую «Барселону». 36-летний игрок будет ждать предложения от сине-гранатовых до начала августа, сообщает Esporte.
Алвес надеется, что ему помогут переговоры «Барселоны» о приобретении форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, поскольку в сделку могут включить Нелсона Семеду, тоже выступающего на позиции правого защитника.
Прежней командой Дани был «ПСЖ», который он представлял с 2017 по 2019 год. После ухода из «Барселоны» в 2016 году бразилец успел также поиграть в туринском «Ювентусе».
В минувшем сезоне Алвес на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.
Алвес: ищу работу, куда отправлять резюме?
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