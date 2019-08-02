«Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с Дани Алвесом

Игрок национальной команды Бразилии Дани Алвес, выступающий на позиции правого защитника, продолжит карьеру в родной стране. 36-летний футболист подписал контракт с «Сан-Паулу».

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, 36-летний бразилец подписал соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.

С 2017 по 2019 год Дани выступал за «Пари Сен-Жермен». Этим летом бразилец стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входил в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».