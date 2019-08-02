Фанаты высмеяли Моуру из-за празднования первого титула с «Тоттенхэмом»

Болельщики в социальных сетях высмеяли пост полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Лукаса Моуры, который был опубликован в честь победы своей команды на турнире Audi Cup.

Ранее хавбек написал в «инстаграме»: «Очень рад выиграть свой первый трофей с этим удивительным клубом. Лучший способ начать сезон! Мы будем усердно работать, чтобы продолжать развивать менталитет победителей».

Фанаты отнеслись с юмором к тому, что Моура придал значение первому титулу, который он выиграл вместе со «шпорами».

Один болельщик написал: «Это на самом деле неловко», а другой в шутку ответил: «Поздравляю, приятель, когда парад?».

Даже поклонник «Тоттенхэма» ответил футболисту: «Лукас, я люблю тебя, парень, но я не думаю, что это имеет значение».