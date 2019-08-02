Фанаты высмеяли Моуру из-за празднования первого титула с «Тоттенхэмом»
Болельщики в социальных сетях высмеяли пост полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Лукаса Моуры, который был опубликован в честь победы своей команды на турнире Audi Cup.
Ранее хавбек написал в «инстаграме»: «Очень рад выиграть свой первый трофей с этим удивительным клубом. Лучший способ начать сезон! Мы будем усердно работать, чтобы продолжать развивать менталитет победителей».
Фанаты отнеслись с юмором к тому, что Моура придал значение первому титулу, который он выиграл вместе со «шпорами».
Один болельщик написал: «Это на самом деле неловко», а другой в шутку ответил: «Поздравляю, приятель, когда парад?».
Даже поклонник «Тоттенхэма» ответил футболисту: «Лукас, я люблю тебя, парень, но я не думаю, что это имеет значение».
Моура — о победе в финале Audi Cup: лучший способ начать сезон!
- 2 августа 2019
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
07:56
-
07:48
-
06:56
-
06:46
-
06:36
-
06:00
-
05:32
-
04:59
-
04:45
-
04:34
-
03:59
-
03:27
-
02:51
-
02:36
-
01:59
-
01:44
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:17
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:46
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:20
-
23:04
-
22:46
Партнерский контент