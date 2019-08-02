Дани Алвес будет выступать в «Сан-Паулу» под номером 10
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который подписал контракт с «Сан-Паулу», будет выступать в своей новой команде под десятым номером. Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.
Напомним, 36-летний бразилец подписал с «Сан-Паулу» соглашение, рассчитанное до декабря 2022 года.
С 2017 по 2019 год Дани Алвес выступал за «Пари Сен-Жермен». Этим летом бразилец стал свободным агентом. В минувшем сезоне защитник на клубном уровне забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 32 встречах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Алвесом интересовался его бывший клуб «Барселона», но каталонцы отказались от варианта с бразильцем. Также Алвес входил в сферу интересов «Интера» и «Манчестер Сити».
«Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с Дани Алвесом
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