Роналду в группе WhatsApp посоветовал Дибале уйти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал совет своему партнёру по команде Пауло Дибале по поводу его возможного ухода из клуба. Как сообщает Daily Mail, аргентинец в группе WhatsApp попросил совета у Роналду по поводу перехода в «Манчестер Юнайтед». Издание отмечает, что португалец одобрил переезд Дибалы, сославшись на то, что тот выиграл уже много чемпионских титулов с «Ювентусом».

Ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на форварда Ромелу Лукаку. 25-летний аргентинец пока не согласовал с «красными дьяволами» условия личного контракта.



Пауло выступает за «Ювентус» с 2015 года. Ранее футболист защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В его активе 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2022 года.