Рыков ответил, собирается ли он повторить гол в ворота «Спартака»
Защитник «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос, собирается ли он повторить свой прошлогодний гол в ворота «Спартака» со своей половины поля.
25 августа прошлого года Рыков забил в ворота «Спартака» (1:2), которые защищал Александр Максименко, ударом со своей половины поля.
«Думаю, уже нет. Максименко будет уже знать и, думаю, таких ошибок уже не допустит. Если только другим вратарям других команд», — сказал защитник «Динамо» в интервью пресс-службе клуба.
Завтра, 3 августа, «Спартак» и «Динамо» сыграют между собой в рамках 4-го тура Премьер-Лиги. Матч состоится на стадионе «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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