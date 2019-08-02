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«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона

«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Норрчёпинга» Йордана Ларссона.

Условия трансфера и контракта с 22-летним футболистом не разглашаются. За красно-белых форвард будет выступать под номером 23.

Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где предположительно прошёл медосмотр для «Спартака».

Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.

«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона
«Спартак» объявил о переходе Йордана Ларссона
Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
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