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«Спартак» показал лучшие голы новичка команды Ларссона

«Спартак» показал лучшие голы новичка команды Ларссона
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показал лучшие голы в исполнении новичка команды Йордана Ларссона, перешедшего в клуб из «Норрчёпинга».

Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.

Напомним, Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Накануне, 1 августа, появилась информация, что он посетил одну из московских клиник, где предположительно прошёл медосмотр для «Спартака».

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