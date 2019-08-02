«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»

«Пари Сен-Жермен» был заинтересован в услугах полузащитника «Барселоны» Малкома, который в скором времени должен стать игроком «Зенита».



Как сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере», спортивный директор французского клуба Леонардо связался с руководством сине-гранатовых, чтобы провести переговоры о трансфере, однако им не было суждено состояться, поскольку к тому моменту переход 22-летнего бразильца в «Зенит» уже был согласован.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист должен подписать контракт сроком на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.



Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн.



У Малкома есть очень ценное качество для РПЛ. Здорово бьёт из-за штрафной! Потенциальный новичок «Зенита» кое-чем напоминает Халка.