Й. Ларссон — «Норрчёпингу»: надеюсь, мы скоро увидимся в Европе

Нападающий Йордан Ларссон, который перешёл из «Норрчёпинга» в «Спартак», попрощался со шведской командой.
«Я хочу поблагодарить всех в „Норрчёпинге“ за это прекрасное время. Товарищей по команде, тренеров, персонал и прежде всего всех болельщиков! Хотя мой первый год был не таким, как кто-то ожидал, вы всё равно верили в меня и делали это с самого первого дня. Надеюсь, мы скоро увидимся в Европе», — цитирует Ларссона пресс-служба «Норрчёпинга».
Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне Ларссон принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.
- 2 августа 2019
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