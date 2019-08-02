Паредес потроллил Неймара на тренировке «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес пошутил над своим одноклубником нападающим Неймаром на тренировке. В одном из моментов бразилец пошёл в отбор мяча, после которого Паредес начал симулировать травму. Неймар, который нередко критикуется за частую симуляцию на поле, оценил шутку и с юмором отнёсся к ситуации.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.