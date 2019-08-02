Й. Ларссон: спортсмен, которым я восхищаюсь? Майкл Джордан

Нападающий Йордан Ларссон, перешедший из «Норрчёпинга» в московский «Спартак», назвал спортсмена, которым восхищается, и рассказал, как нужно произносить его имя.
«Спортсмен, которым я восхищаюсь? Майкл Джордан. Произношение моего имени не имеет значения, но я предпочитаю всё-таки Джордан. В Швеции я часто играл в системе 4-4-2 и надеюсь, что так же будет происходить и здесь», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.
Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- 2 августа 2019
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