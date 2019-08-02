Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»
Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов поделился ожиданиями от игры за красно-белых.
«Прошлый сезон у меня был хороший. Понятно, что ответственность тут выше. Я буду стараться делать всё по максимуму и постараюсь принести как можно больше пользы клубу.
Приболел немного, лечился дома. Сейчас тяжело. Тренируюсь по два-три раза в день, набираю форму, чтобы скорее помочь команде. Чемпионат идёт, надо входить в ритм и решать поставленные задачи», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
«Спартак», набрав 4 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 3 августа, красно-белые на домашнем стадионе проведут матч 4-го тура с московским «Динамо». Начало дерби — в 19:00 мск.
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