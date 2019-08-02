Сарпей: у главы «Шальке» мировоззрение охотника, он старается угодить Путину

Бывший игрок «Шальке-04» Ханс Сарпей раскритиковал председателя совета директоров «Шальке-04» Клеменса Тенниса за его скандальное заявление об Африке.
«Заявления Клеменса Тенниса демонстрирует мировоззрение, напоминающее колониальную эпоху. Это расистские высказывания, которые никоим образом не совместимы с заявлениями о миссии «Шальке-04» и современным обществом.
Как бывший игрок, я бы хотел, чтобы совет директоров клуба занял в этом вопросе чёткую позицию и за этим последовали принятые меры.
Это мировоззрение охотника за крупной дичью, который хранит на своей ферме чучела слонят в качестве трофеев, предприятия которого используют дешёвую иностранную рабочую силу и который старается угодить Путину. Это мировоззрение человека, который потерялся во времени. И это становится большим бременем для «Шальке-04».
Как немец африканского происхождения, такое заявление глубоко мне противно.
P.S. На сегодняшний день он извинился перед всеми. Но не перед теми, кого он оскорбил на расовой почве", — написал Сарпей в своём «фейсбуке».
- 2 августа 2019
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