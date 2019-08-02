Фанаты написали обращение к президенту «Анжи» Кадиеву

Болельщики «Анжи» обратились к президенту клуба Осману Кадиеву относительно ситуации, в которой оказались жёлто-зелёные.

«Осман Гаирбекович, к вам обращается объединение активных фанатов клуба, президентом которого вы являетесь. Люди, которые поддерживали „Анжи“ на протяжении долгих лет при любом турнирном раскладе, невзирая на плохую игру любимой команды, в любую погоду. Люди, у которых не один десяток выездов за плечами. Мы считаем себя частью „Анжи“, и давно доказали это своими поступками. У нас накопился ряд вопросов к вам, как к президенту и владельцу клуба.

Два с половиной года назад вы приняли «Анжи». В то время некоторые ваши заявления дали болельщикам надежду, что дальнейшее выступление команды будет успешным. Но фактически всё произошло наоборот. Когда вы стали владельцем и президентом «Анжи», это был крепкий и достойно укомплектованный середняк РФПЛ, а сегодня «Анжи» — клуб второго дивизиона, с туманным будущим и огромным долгом, клуб, из которого разбегаются футболисты и за который в текущем сезоне будут играть совсем молодые ребята. Статистика нашей команды за последние 2 сезона говорит сама за себя: 13 побед, 12 ничьих и 40 поражений; в 65 официальных играх было забито 50, а пропущено 115 мячей.

Вы говорили, что берёте команду, потому что хотите сохранить футбол в Дагестане, но мы видим, что дагестанский футбол откатился на самые худшие позиции за последние 25 лет. И это во многом результат вашей работы. В мире полно небольших, но тем не менее довольно успешных клубов, которые играют в финансово затратных чемпионатах и соревнуются с более богатыми командами за счёт умелого менеджмента. У «Анжи» был шанс стать таким клубом несколько лет назад, когда трибуны были полны болельщиков, в команде играли крепкие профессионалы, при клубе функционировала достойная академия. Как вы воспользовались этим шансом?

Последние полтора года мы только и слышим о том, что вы ищете спонсоров, об отсутствии должного контакта с руководством Дагестана, о том, что хозяин стадиона не идёт вам навстречу, о том, что кроме вас футбол в республике никому не нужен. Но если это так, то почему мы видим, как не чужие для «Анжи» люди создают и заявляют в ПФЛ ещё одну команду из Махачкалы? Это значит, что при желании и должном профессионализме вопросы финансирования решаемы", — сказано в заявлении болельщиков «Анжи» в «инстаграм»-аккаунте ДРОО «Клуб болельщиков Анжи — Дикая Дивизия».