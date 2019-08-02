Гол Черышева не помог «Валенсии» избежать поражения в матче с «Брайтоном»

«Валенсия» уступила «Брайтон энд Хоув Альбион» в товарищеском матче. Английский клуб одержал волевую победу со счётом 2:1.

Первый мяч в игре был забит на 28-й минуте. Его автором стал российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Но уже через 10 минут форвард «Брайтона» Глен Мюррей, реализовав пенальти, сравнял счёт. Победный мяч английским клубом был забит за три минуты до конца основного времени встречи. Результативный удар на счету защитника Шейна Даффи.

Для «Брайтона» это был пятый матч в текущее межсезонье. Команда выиграла четыре игры при одном поражении. «Валенсия» провела четвёртую встречу. На счету команды Черышева две победы и два поражения. Следующий матч «летучие мыши» сыграют 4 августа с «Байером».