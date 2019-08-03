«МЮ» хочет купить полузащитника «Аякса» Нереса, клуб требует за него € 70 млн

«Манчестер Юнайтед» обсуждает с «Аяксом» возможность приобретения полузащитника голландского клуба Давида Нереса. Как сообщает Yahoo Esportes Brasil, «красные дьяволы» сделали предложение в 50 млн евро.
Сам «Аякс» хотел оставить Нереса в составе как минимум ещё на сезон. Для этого клуб пообещал сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, и стороны пришли к соглашению 27 июля — но это было до проявления интереса «Манчестером».
Голландцы требуют за Давида 70 млн евро. Если «Манчестер» заплатит эти деньги, то у клуба могут возникнуть проблемы с финансовым фэйр-плей. Отметим, что в трансфере Нереса заинтересован «Сан-Паулу», который получит 23% от суммы этого перехода.
В сезоне 2018/19 Нерес забил 8 голов и отдал 10 голевых передач в 29 матчах чемпионата Нидерландов.
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