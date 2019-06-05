«Аякс» отказал «Атлетико» в трансфере Нереса за € 40 млн
Мадридский «Атлетико» начал переговоры с амстердамским «Аяксом» по трансферу бразильского нападающего Давида Нереса, утверждает Voetbalprimeur.
По данным источника, испанский клуб предложил за футболиста € 40 млн, но получил отказ. Нерес готов перебраться в «Атлетико», поэтому «матрасники» в ближайшее время могут сделать улучшенное предложение.
Нерес перешёл в «Аякс» в январе 2017 года из «Сан-Паулу». Сумма трансфера составила € 12 млн. В завершившемся сезоне 22-летний форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Нидерландов, в которых стал автором восьми забитых мячей. Также на его счету три гола и три результативные передачи в 15 матчах Лиги чемпионов. Контракт бразильца с голландским клубом действует до лета 2022 года.
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