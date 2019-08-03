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Вратарь «Манчестер Сити» Браво купил дома для семей, ставших жертвами пожаров

Вратарь «Манчестер Сити» Браво купил дома для семей, ставших жертвами пожаров
Футбол / Англия 0

Вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво подарил четыре дома семьям, лишившимся жилья из-за лесных пожаров в Чили в 2017 году. Об этом сообщает Daily Mail. В результате пожаров погибло 11 человек, было разрушено около трёх тысяч зданий и сгорело более 400 тысяч гектаров леса.

Девятилетний мальчик Камило — член одной из пострадавших семей — обратился к Браво с просьбой подарить ему футболку с автографом. Чилиец не просто выполнил эту просьбу, но и приобрёл несколько домов для пострадавших. Об этом рассказал дедушка Камило, Мигель.

«У моего внука брали интервью после пожаров, и он сказал, что хотел бы футболку Клаудио. После этого Браво связался с ним и сказал, что подарит ему футболку — и вдобавок дом. До помощи Клаудио я был убит, думал, что у нас уже никогда не будет своего дома. Это была помощь с небес. Затем нас навестила его жена, Карла Пардо, с детьми. Она хотела посмотреть, как мы устроились. Они были очень добры. А ещё они пригласили моего внука и его отца на футбольный матч национальной сборной».

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