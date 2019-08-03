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Главный тренер «Лестера» подтвердил будущий переход Магуайра в «МЮ»

Главный тренер «Лестера» подтвердил будущий переход Магуайра в «МЮ»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс подтвердил, что руководство «Манчестер Юнайтед» договорилось с клубом о приобретении центрального защитника Гарри Магуайра.

«Между двумя клубами прошли переговоры, сумма была согласована. Теперь у Гарри есть возможность обсудить с ними условия личного соглашения. Это тот вопрос, который ему предстоит решить. Ну и, конечно, медосмотр», — приводит слова Роджерса Goal.com.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составит £ 80 млн (€ 87,3 млн). Если сделка состоится, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.

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