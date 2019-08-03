Форвард «Реала» подвергся критике за ошибки в географии США

Нападающий мадридского «Реала» Такефуса Кубо подвергся критике, после того как допустил ошибку в определении географии США.



«У такого большого клуба, как „Реал“, есть множество поклонников во всех странах мира, будь то Хьюстон или Техас. Нет, Хьюстон и Техас — это одно и то же, не так ли? Хьюстон, Мексика, Аргентина...» — сказал японец в видео, опубликованном в твиттер-аккаунте Alvaro.

Стоит отметить, что Хьюстон — это город, а Техас — штат, в котором расположен Хьюстон. При этом ни Хьюстон, ни Техас не являются отдельными странами. Пользователи в социальных сетях сравнили Кубо с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, который ранее также ошибался в интервью.



Напомним, Кубо является воспитанником «Барселоны», однако нынешним летом перебрался в стан принципиального соперника. По данным испанских СМИ, за форварда было заплачено чуть более € 2 млн.