Де Бур: жаль, это выбор Тиля. Но, думаю, «Спартак» — хороший вызов для него
Бывший игрок сборной Нидерландов Рональд де Бур поделился мнением о возможном переходе полузащитника клуба «АЗ Алкмар» Гуса Тиля в «Спартак».
«Жаль, но это его выбор. Мы теряем его из виду. Конечно, тренеры сборной будут следить за ситуацией. Но, думаю, если ты играешь в одной из лучших команд Нидерландов, шансов попасть в сборную больше. Думаю, он мог бы добиться здесь большего. Возможно, он достигнет вершины другим путём. Я это понимаю. Вижу в Тиле пример для многих мальчиков из Нидерландов. Он усердно работает, он знает, на что способен и что может сделать. Думаю, это хороший вызов для него. Он ещё довольно молод», — приводит слова де Бура Voetbalzone со ссылкой на FOX Sports.
Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»
- 3 августа 2019
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