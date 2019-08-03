Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль вылетел в Россию для подписания контракта с московским «Спартаком».
Об этом в «Инстаграме» сообщил агент футболиста Фулько ван Куперен. Он разместил совместное фото со своим клиентом из самолёта, прикрепив к нему флаг России.
Тиль летит в Россию
Фото: «Инстаграм» Фулько ван Куперена
Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в «Спартак». Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. Трансфер игрока обойдётся «Спартаку», предположительно, в € 18 млн.
21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
Тиль отправится в Москву 3 августа, его трансфер обойдётся «Спартаку» в € 18 млн
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