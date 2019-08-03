Тиль вылетел в Россию для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль вылетел в Россию для подписания контракта с московским «Спартаком».

Об этом в «Инстаграме» сообщил агент футболиста Фулько ван Куперен. Он разместил совместное фото со своим клиентом из самолёта, прикрепив к нему флаг России.

Тиль летит в Россию Фото: «Инстаграм» Фулько ван Куперена

Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в «Спартак». Футболист выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. Трансфер игрока обойдётся «Спартаку», предположительно, в € 18 млн.

21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.