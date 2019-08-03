«Спартак-2» на выезде обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Балтики»

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал московский «Спартак-2». Игра прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



На 33-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», который успешно реализовал нападающий «Луча» Александр Кутьин. Через 7 минут защитник московской команды Павел Маслов сравнял счёт. В начале второго тайма, на 52-й минуте, полузащитник Дмитрий Маркитесов вывел «Спартак-2» вперёд. Форвард красно-белых Силванус Нимели забил третий гол на 55-й минуте. В концовке встречи, на 84-й минуте, нападающий «Луча» Саид Алиев сократил отставание от гостей в счёте, однако через 2 минуты форвард «Спартака-2» Александр Руденко вновь добился преимущества в 2 мяча.



В другом матче тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Балтику». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



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