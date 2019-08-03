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«Спартак-2» на выезде обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Балтики»

«Спартак-2» на выезде обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Балтики»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал московский «Спартак-2». Игра прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 33-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спартака-2», который успешно реализовал нападающий «Луча» Александр Кутьин. Через 7 минут защитник московской команды Павел Маслов сравнял счёт. В начале второго тайма, на 52-й минуте, полузащитник Дмитрий Маркитесов вывел «Спартак-2» вперёд. Форвард красно-белых Силванус Нимели забил третий гол на 55-й минуте. В концовке встречи, на 84-й минуте, нападающий «Луча» Саид Алиев сократил отставание от гостей в счёте, однако через 2 минуты форвард «Спартака-2» Александр Руденко вновь добился преимущества в 2 мяча.

В другом матче тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Балтику». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
03 августа 2019, суббота. 10:00 МСК
Луч
Владивосток
2 : 4
Спартак-2
Москва
1:0 – Кутьин – 33 (пен), 1:1 – Маслов – 40, 1:2 – Маркитесов – 52, 1:3 – Нимели – 55, 2:3 – Алиев – 84, 2:4 – Руденко – 86
ФНЛ - Первый дивизион. 6-й тур
03 августа 2019, суббота. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 – Кузьмичёв – 6, 2:0 – Камилов – 90+2
Удаления: нет – Маклаков, 69
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