Кононов: не думаю, что будет тяжело интегрировать новичков в игру «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от новичков команды перед матчем 4-го тура чемпионата России с «Динамо», который состоится сегодня, 3 августа. Начало встречи — в 19:00 мск.



«Ничего тяжёлого в подготовке команды, несмотря на приход ряда новичков, не было. Конечно же, мы благодарим наших ребят, которые отдали столько лет „Спартаку“ и сделали его чемпионом. Желаем им всего наилучшего в карьере. Не думаю, что так тяжело интегрировать новичков в игру. Главное — их желание. А то, что команда их приняла, мы увидели по тренировкам. В частности, вчера с нами тренировался Шюррле.



По заслугам и тому, что мы все видели, Шюррле — это, наверное, другой уровень. А на деле — посмотрим. Самое главное — это игра на поле. Играют не фамилии, а люди, которые сейчас готовы, футболисты, которые хотят стремиться показывать свой уровень и прогрессировать. Я разговаривал с Андресом, и у него это присутствует», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» — «Динамо»: Шюррле и Мирзов — в запасе красно-белых