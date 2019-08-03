Победный гол Крыховяка на 94-й минуте — в обзоре матча «Крылья» — «Локомотив»

Московский «Локомотив» в матче 4-го тура чемпионата России на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1. Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров).

На 15-й минуте счёт открыл нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов с передачи Мацея Рыбуся. В концовке встречи самарский клуб восстановил равновесие. Отличился Александр Соболев с паса Антона Зиньковского. На 94-й минуте победу «Локомотиву» принёс гол Гжегожа Крыховяка.

«Локомотив», набрав семь очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте.

В 5-м туре «Локомотив» на своём поле сыграет с «Уралом». Матч состоится 11 августа. «Крылья» предстоит гостевая встреча с «Ростовом» (12 августа).