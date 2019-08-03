«Атлетик» обыграл «Вест Хэм» в финале Betway Cup

Испанский «Атлетик» в финальном матче Betway Cup в серии пенальти обыграл английский «Вест Хэм Юнайтед» (2:2, пен. — 4:2). Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский».

Счёт был открыт уже на 1-й минуте. Гол в собственные ворота забил новичок «Вест Хэм Юнайтед» нападающий Себастьен Аллер, который перешёл из «Айнтрахта» за € 40 млн, став рекордным трансфером в истории клуба. На 16-й минуте преимущество испанского клуба увеличил хавбек Унай Лопес. В середине тайма «молотобойцы» в течение минуты забили два гола и сравняли счёт. Отличились Мануэль Лансини и Джек Уилшир. Матч завершился вничью, а в серии пенальти точнее были испанцы.

В новом сезоне «Вест Хэм Юнайтед» стартует в АПЛ домашним матчем с «Манчестер Сити». Встреча состоится 10 августа. «Атлетик» начнёт сезон в Примере матчем на своём поле с «Барселоной» 16 августа.